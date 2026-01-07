Kölbach: Josef Zolk machte Raiffeisen nahbar

Der Tod von Josef Zolk, glühender Verfechter der Genossenschaftsidee, hat in der Region große Trauer ausgelöst. Wir sprachen mit Ralf Kölbach, dem Vorsitzenden der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft.
„Friedrich Wilhelm Raiffeisen war Bürgermeister, Reformer, Start-up-Gründer. Alles im 19. Jahrhundert. Und heute hip und modern. Die Raiffeisen-Gesellschaft erinnert an Raiffeisens visionäres Lebenswerk und füllt dessen Ideen mit neuem Leben.“ So steht es im Internet auf der Startseite der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft.