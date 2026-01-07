Trauer im Westerwald Kölbach: Josef Zolk machte Raiffeisen nahbar Markus Kratzer 07.01.2026, 06:00 Uhr

i Josef Zolk 2022 beim CDU-Kreisparteitag in Rosenheim. Der langjährige Vize-Vorsitzende der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld ist am 2. Januar im Alter von 76 Jahren gestorben. CDU Kreis Altenkirchen/Matthias Reuber

Der Tod von Josef Zolk, glühender Verfechter der Genossenschaftsidee, hat in der Region große Trauer ausgelöst. Wir sprachen mit Ralf Kölbach, dem Vorsitzenden der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft.

„Friedrich Wilhelm Raiffeisen war Bürgermeister, Reformer, Start-up-Gründer. Alles im 19. Jahrhundert. Und heute hip und modern. Die Raiffeisen-Gesellschaft erinnert an Raiffeisens visionäres Lebenswerk und füllt dessen Ideen mit neuem Leben.“ So steht es im Internet auf der Startseite der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft.







