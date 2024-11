Feierstunde in Flammersfeld Kölbach: Genossenschaftsidee ist aktueller denn je 28.11.2024, 17:00 Uhr

i Blick in die ehemalige Amtsstube des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen im Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Am Wochenende feuert der "Flammersfelder Hülfsverein" 175. Geburtstag. Rolf Schmidt-Markoski

Der „Flammersfelder Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirthe“ feiert seinen 175. Geburtstag. Grund für uns, mit Ralf Kölbach von der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft über Raiffeisen früher und heute zu sprechen.

Der 1. Dezember 1849, der Tag, an dem Genossenschaftspionier Friedrich Wilhelm Raiffeisen mit rund 60 Bürgern den „Flammersfelder Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirthe“ gründete, jährt sich am Wochenende zum 175. Mal. Im Bürgerhaus Flammersfeld ist am Sonntag ab 14 Uhr eine Feierstunde geplant.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen