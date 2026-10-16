Bahnarbeiten in Altenkirchen
Koblenzer Straße wird drei Tage komplett gesperrt
Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Vom Freitag, 23. Oktober, ab 18 Uhr bis einschließlich Montag 26. Oktober, um 4 Uhr wird die Kobl
Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Vom Freitag, 23. Oktober, ab 18 Uhr bis einschließlich Montag 26. Oktober, um 4 Uhr wird die Koblenzer Straße voll gesperrt aufgrund von Arbeiten an den Bahnanlagen.
Annika Stock

Die Koblenzer Straße in der Kreisstadt Altenkirchen wird unweit der „Süßen Ecke“ für drei Tage voll gesperrt. Hintergrund ist ein Spannungsausgleich in den Schienen. Hier lesen Sie Weiteres zur Sperrung, die auch die Fußgänger betrifft.

Lesezeit 2 Minuten
Pendler und Altenkirchener müssen sich auf Einschränkungen an der Koblenzer Straße in der Kreisstadt einstellen. Vom Freitag, 23. Oktober, ab 18 Uhr bis einschließlich Montag 26. Oktober, um 4 Uhr wird die Koblenzer Straße voll gesperrt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt.
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