Bahnarbeiten in Altenkirchen Koblenzer Straße wird drei Tage komplett gesperrt Annika Stock 16.10.2026, 15:30 Uhr

i Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Vom Freitag, 23. Oktober, ab 18 Uhr bis einschließlich Montag 26. Oktober, um 4 Uhr wird die Koblenzer Straße voll gesperrt aufgrund von Arbeiten an den Bahnanlagen. Annika Stock

Die Koblenzer Straße in der Kreisstadt Altenkirchen wird unweit der „Süßen Ecke“ für drei Tage voll gesperrt. Hintergrund ist ein Spannungsausgleich in den Schienen. Hier lesen Sie Weiteres zur Sperrung, die auch die Fußgänger betrifft.

Pendler und Altenkirchener müssen sich auf Einschränkungen an der Koblenzer Straße in der Kreisstadt einstellen. Vom Freitag, 23. Oktober, ab 18 Uhr bis einschließlich Montag 26. Oktober, um 4 Uhr wird die Koblenzer Straße voll gesperrt, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt.







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