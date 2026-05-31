Der Gemeinderat hatte den Werbekaufmann 2024 selbst ins Amt gewählt – im Februar war das Gremium aber fast geschlossen zurückgetreten. Nun hatten die Wähler die Entscheidung in der Hand. Knut Lauterbach erhielt 68,5 Prozent Ja-Stimmen.
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Nachdem zehn von zwölf Mitgliedern des Gemeinderats von Fluterschen zurückgetreten waren, wurden nicht nur Neuwahlen dieses Gremiums fällig – auch der Ortsbürgermeister, der im August 2024 vom Gemeinderat in das Amt gewählt worden war, musste neu gewählt werden.