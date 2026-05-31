Neuwahl nach Eklat im Rat
Knut Lauterbach bleibt Ortsbürgermeister in Fluterschen
Werbekaufmann Knut Lauterbach hat als Einziger für das Amt des Ortsbürgermeisters in Fluterschen kandidiert.
Werbekaufmann Knut Lauterbach hat als Einziger für das Amt des Ortsbürgermeisters in Fluterschen kandidiert.
Archiv Werner Klak. Werner Klak

Der Gemeinderat hatte den Werbekaufmann 2024 selbst ins Amt gewählt – im Februar war das Gremium aber fast geschlossen zurückgetreten. Nun hatten die Wähler die Entscheidung in der Hand. Knut Lauterbach erhielt 68,5 Prozent Ja-Stimmen.

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Nachdem zehn von zwölf Mitgliedern des Gemeinderats von Fluterschen zurückgetreten waren, wurden nicht nur Neuwahlen dieses Gremiums fällig – auch der Ortsbürgermeister, der im August 2024 vom Gemeinderat in das Amt gewählt worden war, musste neu gewählt werden.

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