Neuwahl nach Eklat im Rat Knut Lauterbach bleibt Ortsbürgermeister in Fluterschen Elmar Hering 31.05.2026, 19:20 Uhr

i Werbekaufmann Knut Lauterbach hat als Einziger für das Amt des Ortsbürgermeisters in Fluterschen kandidiert. Archiv Werner Klak. Werner Klak

Der Gemeinderat hatte den Werbekaufmann 2024 selbst ins Amt gewählt – im Februar war das Gremium aber fast geschlossen zurückgetreten. Nun hatten die Wähler die Entscheidung in der Hand. Knut Lauterbach erhielt 68,5 Prozent Ja-Stimmen.

Nachdem zehn von zwölf Mitgliedern des Gemeinderats von Fluterschen zurückgetreten waren, wurden nicht nur Neuwahlen dieses Gremiums fällig – auch der Ortsbürgermeister, der im August 2024 vom Gemeinderat in das Amt gewählt worden war, musste neu gewählt werden.







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