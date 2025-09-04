Nun herrscht Klarheit: Ein Wolf ist für den Tod zweier Damwildtiere im August im Tierpark Flammersfeld verantwortlich. Die zuständigen Experten bemängeln zugleich den Herdenschutz – obwohl der dortige Zaun eigentlich „wolfssicher“ sein sollte.

Im Damwildgehege im Tierpark Flammersfeld hat erneut ein Wolf zugeschlagen. Das ist nun per DNA-Analyse nachgewiesen, nachdem am 20. August zwei tote und sechs ausgebrochene Damwildtiere festgestellt wurden und Abstriche genommen wurden. Diese DNA passt zu einem Wolf mit dem Haplotyp HW01 – daher zugehörig zur Mitteleuropäischen Flachlandpopulation, teilt das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) nun mit. Die Individualisierung, also die Zuordnung zu einem bestimmten Wolf, ist in Bearbeitung.

„Bei der Begutachtung war kein vollständig den Vorgaben des wolfsabweisenden Grundschutzes entsprechender Herdenschutz vorhanden“, teilt das Kluwo weiter mit – eine Bewertung, die Konfliktpotenzial birgt. Denn bereits nach einem Damwildriss durch den Rüden und die damalige Fähe des Leuscheider Rudels im Herbst 2021 hatte die Ortsgemeinde als Betreiberin des Tierparks einen vom Land geförderten Herdenschutzzaun errichten lassen und diesen 2022 erweitert.