Von Marienthal in US-Metropole
Klosterwirt Steiniger trat am Broadway in New York auf
Der ehemalige Klosterwirt Uwe Steiniger hat ein Buch über die Verbindung von Liebe und Essen geschrieben – und durfte dieses sog
Der ehemalige Klosterwirt Uwe Steiniger hat ein Buch über die Verbindung von Liebe und Essen geschrieben – und durfte dieses sogar am Broadway in New York präsentieren.
Mareike Helgert

Der ehemalige Klosterwirt Uwe Steiniger hat ein Buch über die Verbindung von Liebe und Essen geschrieben – und durfte dieses sogar am Broadway in New York präsentieren. Über einen kreativen Kämpfer.

Lesezeit 3 Minuten
. Wenn sich jemand nicht unterkriegen lässt, dann der ehemalige Klosterwirt aus Marienthal, Uwe Steiniger. Nachdem er seine mit viel Herzblut betriebene Gastronomie dort 2024 wegen explodierender Energiekosten und Personalmangel hatte schließen müssen, zwang ihn danach eine Neuroborreliose-Erkrankung in die Knie.
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