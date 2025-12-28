Umbau schreitet voran Kloster Marienthal bald auch über Airb&b buchbar Sonja Roos 28.12.2025, 15:00 Uhr

i Es tut sich was im Kloster Marienthal. Während der äußere Charme des Klosters erhalten bleibt, wird das Innere umgekrempelt und modernisiert. Sonja Roos

Es tut sich was im Kloster Marienthal. Während der äußere Charme des Klosters erhalten bleibt, wird das Innere umgekrempelt und modernisiert. Künftig soll das Gebäude dann mehreren Zwecken dienen und für verschiedene Anlässe ausgestattet sein.

Die Nachricht hatte im Februar dieses Jahres für Aufatmen in der Region gesorgt: Das ehemalige Franziskanerkloster Marienthal im Westerwald hatte nach fast dreijährigem Leerstand mit Waldemar Peters und Benjamin Häffner neue Eigentümer gefunden.







