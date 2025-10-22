Nicht nur im AK-Land sieht sich das Gesundheitswesen mit gravierenden Umwälzungen und Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählt auch der Fachkräftemangel in der Pflege. Ein möglicher Lösungsimpuls ist in Wissen verortet.
Mit mehr als 100 Standorten (außer Wissen alle in NRW) und fast 18.000 Mitarbeitern ist die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) einer der großen Akteure in der regionalen Gesundheitslandschaft. Intern hat dieser gewichtige Träger nun eine organisatorische Einheit geschaffen, die als starke Stimme der Pflege zu werten ist.