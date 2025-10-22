Wissener Psychiatrie-Experte Klinikverbund etabliert starke Stimme für die Pflege 22.10.2025, 10:00 Uhr

i Mike Dörnbach ist nicht nur Haus- und Pflegedirektor der GFO-Klinik in Wissen, sondern auch Mitglied der neuen, dreiköpfigen Pflegedirektion im GFO-Gesamtverbund. Elmar Hering

Nicht nur im AK-Land sieht sich das Gesundheitswesen mit gravierenden Umwälzungen und Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählt auch der Fachkräftemangel in der Pflege. Ein möglicher Lösungsimpuls ist in Wissen verortet.

Mit mehr als 100 Standorten (außer Wissen alle in NRW) und fast 18.000 Mitarbeitern ist die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) einer der großen Akteure in der regionalen Gesundheitslandschaft. Intern hat dieser gewichtige Träger nun eine organisatorische Einheit geschaffen, die als starke Stimme der Pflege zu werten ist.







