Anwohner gestört Klingelstreiche und Böllerzündungen in Michelbach Kim Fauss 04.12.2024, 15:50 Uhr

i Durch Böller fühlen sich Anwohner in Michelbach belästigt. Nach Einschätzung von Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden handelt es sich bei den Aktionen um Kinderstreiche. dpa

In der Gemarkung Michelbach sowie in Altenkirchen haben Anwohner aufgrund nach wiederholter Belästigung in Form von Klingelstreichen und Böllerzündungen die Polizei informiert. Diese spricht in einer Pressemeldung von „grobem Unfug“.

Die Polizeidirektion Neuwied teilte in einer Pressemeldung mit, dass es in Michelbach und Altenkirchen in den vergangenen Tagen zur wiederholten Belästigung von Anwohnern durch Klingelstreiche und Böllerzündungen gekommen ist. Diese seien meist in den frühen Morgenstunden und den frühen Abendstunden ausgeführt worden.

