Kinder, die von ihren Eltern verlassen werden, auf der Straße landen und die dann vom Kinderheim aufgenommen werden – es sind berührende Einzelschicksale, von denen Norbert Rink erzählt. Er ist der Vorsitzende des Vereins „Wir bringen Zukunft“, der Hilfsprojekte auf den Philippinen unterstützt, unter anderem dieses Kinderheim.

Rink ist zusammen mit Kassierer Stefan Philipp nach Kirchen gekommen, um wieder einmal eine Spende des Klickervereins entgegen zu nehmen. Es sind 5000 Euro, die unter anderem, berichtet der Lehrer an der Berufsschule in Betzdorf-Kirchen, dazu verwendet werden, das marode Dach des Heims neu zu decken. Das Material soll mit einem Container verschifft werden, zusammen mit einem Kicker und einem Billardtisch, damit die Kinder ihre Freizeit im Heim gestalten können.

Der Förderverein des Hospizes im ehemaligen Kloster in Betzdorf-Bruche wurde ebenfalls mit einer Spende von 5000 Euro bedacht. Sie wurde vom Vorsitzenden Michael Lieber und der stellvertretenden Leiterin, Mareike Beichler, entgegengenommen. „Wir haben in der Region lange auf diese Einrichtung warten müssen“, sagte Lieber. Das Hospiz sei auf Spenden angewiesen. Denn der Aufenthalt für die Gäste – es sind acht Plätze vorhanden, die auch durchgehend belegt sind – ist kostenlos. 95 Prozent der Kosten trägt, erläutert Beichler, die Pflegekasse, fünf Prozent muss die Einrichtung unter dem Dach der Diakonie Südwestfalen durch Spenden aufbringen.

„Die Spende des Klickervereins hilft den Menschen, denen wir durch den Förderverein helfen“, sagte Lieber. Ziel ist es, den verbleibenden Tagen mehr Leben zu geben, so der ehemalige Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Betzdorf – und spricht von einer wichtigen und segensreichen Einrichtung. In den kommenden Jahren stehen Veränderungen an. So ist ein Neubau auf dem Gelände zur Erweiterung geplant.

Der Dritte im Bunde, der sich über eine Spende des Klickervereins im Rahmen der Vereinsmeisterschaften freuen darf, ist die Tafel in Betzdorf. Seit zehn Jahren wird sie von Bruno Georg ehrenamtlich geleitet. Seit dieser Zeit ist er „Stammgast“ beim Klickerverein, dem er auch angehört, um jährlich die Spende von 5000 Euro entgegenzunehmen. Auch davor dürfte der Verein schon an die Tafel, die es seit 25 Jahren gibt, gespendet haben. Jedenfalls sei in den Jahrzehnten eine „Riesensumme“ zustande gekommen, bedankte sich Georg.

Die Tafel versorge wöchentlich um die dreihundert bedürftige Menschen. Auf der Wunschliste für neue Anschaffungen stehen ein Trockner und eine weitere Kühltruhe. „Ich bin total dankbar, dass der Klickerverein seit 1972 Spendengelder einsammelt“, sagte Bürgermeister Andreas Hundhausen in seinem Grußwort. Der zweite Vorsitzende Ralf Schaumann bedankte sich bei allen Männern und Frauen im Verein, die mithelfen „und ohne die wir diese Summen nicht einnehmen könnten. Denn wir haben viele Termine im Jahr.“