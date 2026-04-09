Spatenstich in Kirchen Klickerverein freut sich auf das vierte Spielfeld Gaby Wertebach 09.04.2026, 20:00 Uhr

i Gute Laune beim Spatenstich für den neuen Platz in der Klickerarena auf dem Kirmesfeld in Kirchen. Gaby Wertebach

Die Freude beim 1. Kirchener Klickerverein ist groß. In dieser Woche gab es den Spatenstich für das vierte Spielfeld in der Klickerarena auf dem Kirmesplatz. Natürlich durfte da auch der Bürgermeister nicht fehlen.

Der 1. Kirchener Klickerverein (KKV) entwickelt sich weiterhin äußerst positiv. Mit mittlerweile 450 Mitgliedern zählt der Verein, der bekannt ist für sein soziales Engagement, zu den festen Größen im örtlichen Vereinsleben. Nun wurde ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zukunft unternommen.







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