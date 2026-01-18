Migrationsbeirat enorm aktiv Kleine Impulse für gelebte Integration in Wissen Elmar Hering 18.01.2026, 12:00 Uhr

i Der Migrationsbeirat der Stadt Wissen ist auf vielfältige Weise aktiv. Elmar Hering

Seit knapp fünf Jahren hat die Stadt Wissen einen eigenen Beirat für Migration und Integration. Das jetzige Gremium, welches im Vorjahr seine Arbeit aufgenommen hat, erweist sich als kreatives und tatkräftiges Team.

Mehr und mehr unterstreicht der Migrationsbeirat der Stadt Wissen seinen integrativen Ansatz. Dazu dienen gezielte Veranstaltungen wie Kochprojekte und Kinobesuche, die nicht zuletzt das übergeordnete Ziel verfolgen, Menschen unterschiedlichster Herkunftskulturen zwanglos in Kontakt zu bringen.







