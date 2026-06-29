Kleinkind in Daaden gerettet Kleine Helden schildern die dramatischen Rettungsszenen Johannes Mario Löhr 29.06.2026, 17:45 Uhr

i Stadtbürgermeister Walter Strunk überreicht den vier Heldinnen und Helden aus Daaden Rettungsurkunden (von rechts): dem neunjährigen Aaron Lindinger, der achtjährigen Lena-Kristin Lindner, der achtjährigen Maila-Rosa Lenz - und der neunjährigen Johanna Stahl. Johannes Mario Löhr

Vier Kinder hatten am 19. Juni einen Dreijährigen im Freibad Daaden vor dem Ertrinkungstod gerettet. Für diese Leistung wurden sie vergangenen Donnerstag im Rathaus Daaden geehrt – und unsere Zeitung konnte danach kurz mit den Kindern sprechen.

Dem Einsatz von drei Mädchen und einem Jungen aus Daaden ist es zu verdanken, dass ein Dreijähriger am 19. Juni im Daadener Freibad vor dem Ertrinkungstod gerettet wurde. Die Rede ist von Aaron Lindinger (9), Maila-Rosa Lenz (8), Lena-Kristin Lindner (8) und Johanna Stahl (9).







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