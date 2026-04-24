Wenn Forstamtsleiter Michael Weber in den Ruhestand geht, wartet eine neue Aufgabe: Dori soll zum Jagdhund ausgebildet werden. Die Alpenländische Dachsbracke bringt dafür beste Anlagen mit. Unsere Zeitung liefert Einblicke in Rasse und Ausbildung.
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Wenn Forstamtsleiter Michael Weber demnächst in den Ruhestand geht, dann erwartet ihn eine ausfüllende Aufgabe: Der Forst-Profi wird Hundebaby Dori, das am 10. April im Hause Weber eingezogen ist, zum zuverlässigen Jagdhund ausbilden. Unsere Zeitung hat nachgehakt und interessante Fachinformationen zur Rasse „Alpenländische Dachsbracke“, zu der Dori gehört, erhalten.