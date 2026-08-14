Für Klassikliebhaber ist die Konzertlandschaft im Westerwald eher überschaubar. Jedes innovative Konzept ist daher willkommen. So wie zuletzt in Wissen.
Lesezeit 2 Minuten
Klassik am Rinderstall, das war am jüngst ein Ereignis, das weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Wissen hinaus Wellen geschlagen hat. Was als „Versuchsballon“ startete, entwickelte sich sehr schnell zur gelungenen Premiere. Angesichts des großen Erfolges und zahlreicher positiver Rückmeldungen planen die Macher bereits die zweite Auflage für das kommende Jahr.