Neues Konzertformat in Wissen
„Klassik am Rinderstall“ erlebt positiven Nachhall
Insgesamt nahezu 300 Besucher erlebten am Wochenende die sehr erfolgreiche Premiere der Benefiz-Veranstaltung "Klassik am Rinder
Insgesamt nahezu 300 Besucher erlebten am Wochenende die sehr erfolgreiche Premiere der Benefiz-Veranstaltung "Klassik am Rinderstall" am Hof Holschbach. Für das Jahr 2027 ist die Fortsetzung geplant, die Vorbereitungen laufen bereits.
Andreas Becher

Für Klassikliebhaber ist die Konzertlandschaft im Westerwald eher überschaubar. Jedes innovative Konzept ist daher willkommen. So wie zuletzt in Wissen.

Lesezeit 2 Minuten
Klassik am Rinderstall, das war am jüngst ein Ereignis, das weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Wissen hinaus Wellen geschlagen hat. Was als „Versuchsballon“ startete, entwickelte sich sehr schnell zur gelungenen Premiere. Angesichts des großen Erfolges und zahlreicher positiver Rückmeldungen planen die Macher bereits die zweite Auflage für das kommende Jahr.
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