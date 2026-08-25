Alles ist raus
Klarschiff für Sanierung am Gymnasium Betzdorf-Kirchen 
Architekt Bastian Heer erläutert den Fortgang auf der Baustelle.
Architekt Bastian Heer erläutert den Fortgang auf der Baustelle.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Wer sich aktuell auf der Baustelle der naturwissenschaftlichen Räume Biologie und Physik im Gymnasium Betzdorf-Kirchen umschaut, steht in leeren Räumen, die nach aufwendiger Sanierung bald mit neuer Ausstattung und Technik erstrahlen werden.

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Alles ist raus. Tabula rasa: Wer sich aktuell auf der Baustelle der naturwissenschaftlichen Räume Biologie und Physik im Gymnasium Betzdorf-Kirchen umschaut, steht praktisch vor dem Nichts. „Alles ist rausgekommen“, sagt Architekt Bastian Heer von der Kreisverwaltung Altenkirchen bei einem Rundgang.
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