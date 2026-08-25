Alles ist raus Klarschiff für Sanierung am Gymnasium Betzdorf-Kirchen Claudia Geimer 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Architekt Bastian Heer erläutert den Fortgang auf der Baustelle. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Wer sich aktuell auf der Baustelle der naturwissenschaftlichen Räume Biologie und Physik im Gymnasium Betzdorf-Kirchen umschaut, steht in leeren Räumen, die nach aufwendiger Sanierung bald mit neuer Ausstattung und Technik erstrahlen werden.

Alles ist raus. Tabula rasa: Wer sich aktuell auf der Baustelle der naturwissenschaftlichen Räume Biologie und Physik im Gymnasium Betzdorf-Kirchen umschaut, steht praktisch vor dem Nichts. „Alles ist rausgekommen“, sagt Architekt Bastian Heer von der Kreisverwaltung Altenkirchen bei einem Rundgang.







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