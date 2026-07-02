Zwei Jubiläen in der VG Hamm
Kitas in Pracht und Bitzen feiern 50-jähriges Bestehen
Blick auf den Kindergarten „Zur Wundertüte“ Pracht.
Blick auf den Kindergarten „Zur Wundertüte“ Pracht.
Rolf-Dieter Rötzel

Gleich zwei Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Hamm konnten nun ihr 50-jähriges Bestehen feiern. In Pracht und Bitzen erinnerte man in diesem Zusammenhang auch an die Anfänge der kommunalen Einrichtungen.

Lesezeit 2 Minuten
Froh gelaunte Kinder, Lob und Anerkennung, Zusammengehörigkeitsgefühl, große Dankbarkeit und strahlender Sonnenschein – mit den Kindertagesstätten (Kitas) „Zur Wundertüte“ Pracht und „Tausendfüßler“ Bitzen feierten zwei kommunale Einrichtungen der Verbandsgemeinde Hamm ihr 50-jähriges Bestehen.

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