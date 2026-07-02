Zwei Jubiläen in der VG Hamm Kitas in Pracht und Bitzen feiern 50-jähriges Bestehen Rolf-Dieter Rötzel 02.07.2026, 17:00 Uhr

i Blick auf den Kindergarten „Zur Wundertüte“ Pracht. Rolf-Dieter Rötzel

Gleich zwei Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Hamm konnten nun ihr 50-jähriges Bestehen feiern. In Pracht und Bitzen erinnerte man in diesem Zusammenhang auch an die Anfänge der kommunalen Einrichtungen.

Froh gelaunte Kinder, Lob und Anerkennung, Zusammengehörigkeitsgefühl, große Dankbarkeit und strahlender Sonnenschein – mit den Kindertagesstätten (Kitas) „Zur Wundertüte“ Pracht und „Tausendfüßler“ Bitzen feierten zwei kommunale Einrichtungen der Verbandsgemeinde Hamm ihr 50-jähriges Bestehen.







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