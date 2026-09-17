Die Kita der VG Wissen St. Elisabeth in Birken-Honigsessen lädt ehemalige Mitarbeiter, Weggefährten, Familien und alle Interessierten zum Jubiläumsfest am Samstag, 26. September ein. Viel hat sich seit der Eröffnung im Jahr 1976 getan.
Lesezeit 2 Minuten
Im Jahr 1976 öffnete die Kita St. Elisabeth ihre Türen für die Betreuung der Kinder in Birken-Honigsessen. Damals wurden 79 Kinder im ersten Jahr betreut. Heute, im Jahr 2026 ist die Kita fünfgruppig und hat 107 Betreuungsplätze, wie Kita-Leiterin Andrea Blickheuser und Netzwerkerin und Erzieherin Nadine Engelberth im Gespräch mit unserer Zeitung informieren.