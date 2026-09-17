Feier in Birken-Honigsessen Kita St. Elisabeth begeht 50-jähriges Bestehen Annika Stock 17.09.2026, 16:30 Uhr

i Netzwerkerin und Erzieherin Nadine Engelberth (von links) und Kita-Leiterin Andrea Blickheuser freuen sich auf das 50-jährige Jubiläumsfest der Kita St. Elisabeth in Birken-Honigsessen am Samstag, 26. September Annika Stock

Die Kita der VG Wissen St. Elisabeth in Birken-Honigsessen lädt ehemalige Mitarbeiter, Weggefährten, Familien und alle Interessierten zum Jubiläumsfest am Samstag, 26. September ein. Viel hat sich seit der Eröffnung im Jahr 1976 getan.

Im Jahr 1976 öffnete die Kita St. Elisabeth ihre Türen für die Betreuung der Kinder in Birken-Honigsessen. Damals wurden 79 Kinder im ersten Jahr betreut. Heute, im Jahr 2026 ist die Kita fünfgruppig und hat 107 Betreuungsplätze, wie Kita-Leiterin Andrea Blickheuser und Netzwerkerin und Erzieherin Nadine Engelberth im Gespräch mit unserer Zeitung informieren.







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