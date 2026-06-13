In der VG Hamm hat man schon lange ein Auge auf gute Startchancen für die Kleinsten, darum arbeitet dort auch schon seit Längerem eine Kita-Sozialarbeiterin. Doch was macht die eigentlich genau?
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Was macht eigentlich eine Kita-Sozialarbeiterin? Und braucht es tatsächlich bereits bei den Kleinsten Soziale Arbeit? Die Frage hatte sich die Verbandsgemeinde Hamm schon gestellt, bevor die Kita-Sozialarbeit über das Sozialraumbudget vom Land fest verankert wurde für die Einrichtungen – und mit ja beantwortet.