Für Kinder in der VG Hamm
Kita-Sozialarbeit: Katja Manz ist Lotsin für Familien
Bürsa Yilmaz (links) und Katja Manz sind nicht nur Teil der Netzwerkerinnen in den Kitas der VG Hamm, Katja Manz ist zudem als K
Bürsa Yilmaz (links) und Katja Manz sind nicht nur Teil der Netzwerkerinnen in den Kitas der VG Hamm, Katja Manz ist zudem als Kita-Sozialarbeiterin Schnittstelle zwischen der Einrichtung, den Eltern, Behörden und anderen Institutionen.
Sonja Roos

In der VG Hamm hat man schon lange ein Auge auf gute Startchancen für die Kleinsten, darum arbeitet dort auch schon seit Längerem eine Kita-Sozialarbeiterin. Doch was macht die eigentlich genau?

Lesezeit 2 Minuten
Was macht eigentlich eine Kita-Sozialarbeiterin? Und braucht es tatsächlich bereits bei den Kleinsten Soziale Arbeit? Die Frage hatte sich die Verbandsgemeinde Hamm schon gestellt, bevor die Kita-Sozialarbeit über das Sozialraumbudget vom Land fest verankert wurde für die Einrichtungen – und mit ja beantwortet.

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