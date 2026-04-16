Wasserschaden in Einrichtung
Kita-Schließung in Gebhardshain sorgt für Unmut
Viel Besuch ist auf der jüngsten Ratssitzung in Gebhardshain.
Viel Besuch ist auf der jüngsten Ratssitzung in Gebhardshain.
Thomas Leurs

Ein Wasserschaden führte Ende März zur Schließung der Kita in Gebhardshain. Bürgermeisterin Beate Straka hat mithilfe der Verbandsgemeinde schnell eine Ausweichstelle in Betzdorf gefunden. In der Ratssitzung stand die den Eltern Rede und Antwort.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung im Gebhardshainer Bürgerforum am Dienstagabend ist fast jeder der Besucherplätze besetzt. Das kommt eher selten vor. Doch am 20. März ist ein Wasserschaden in der Katholischen Kindertagesstätte St. Maria Magdalena festgestellt worden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren