Die Kindertagesstätte Abenteuerland, seit fünf Jahrzehnten eine Institution in Niederdreisbach, feierte am Samstag ihr Jubiläum gemeinsam mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und jeder Menge weiterer Gäste. 50 Jahre bedeuten Generationen von Kindern, pädagogischen Fachkräften und Eltern, die als Kind selbst die Kita besucht haben. 50 Jahre bedeuten Freundschaften schließen, toben, tanzen, spielen und miteinander wachsen. 50 Jahre träumen, lachen, lernen, Neues probieren. 50 Jahre singen, feiern und Trost bei Kummer und Sorgen.

Am 25. Januar 1975 wurde der Kindergarten im Gebäude der ehemaligen Volksschule mit zwei Klassenräumen nach einigen Umbaumaßnahmen in Betrieb genommen. Heute spielen, toben und basteln 47 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren unter der pädagogischen Leitung von Adina Ermert und ihrem Team in der Einrichtung. Seit Mitte Mai dieses Jahres ist das Abenteuerland offiziell eine Kindertagesstätte mit acht Stunden Öffnungszeit. „Das ist ein Meilenstein für uns, darauf sind wir sehr stolz“, so Ermert unter dem Beifall der Anwesenden. Die Kita-Plätze sind begehrt, bis zum Sommer 2027 sind alle belegt.

Kita und Dorf sind eine Einheit

Dank dem engagierten Kita-Team, vielen Sponsoren und der Unterstützung der umliegenden Vereine konnte den Kindern und Gästen zum Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. Los ging es mit einem Lied, welches die Kinder, alle in einheitliche T-Shirts mit Aufdruck „Abenteuerland“ gekleidet, strahlend vortrugen und wofür sie großen Applaus ernteten. Anschließend begrüßte Ermert die Anwesenden und zitierte ein afrikanisches Sprichwort: Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Das Dorf ist Teil der Kita, wie sich an der Zusammenarbeit mit dem Freibad, dem VfB Niederdreisbach und der Feuerwehr zeigt. Ein großer Schritt steht uns noch bevor, der geplante Anbau der Kita. Damit werden Räumlichkeiten geschaffen, die sich noch besser an die Bedürfnisse der Kinder und die heutige Pädagogik anpassen, und dafür danken wir der Ortsgemeinde.“

i Henning Lapp und die hölzernen Puppen begeisterten die Kinder. Gaby Wertebach

Auch dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden, Helmut Stühn, war es ein Anliegen, zum Jubiläum zu gratulieren. Die Kita befindet sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Niederdreisbach, mit finanzieller Unterstützung durch die Ortsgemeinde Schutzbach. Die überschaubare, familiäre Größe der Kita mache die Einrichtung zu einem Ort, an dem jedes Kind seine individuellen Erfordernisse artikulieren könne, die dann auch berücksichtigt würden.

Ortsbürgermeisterin Andrea Morche fand ebenso anerkennende Worte wie Hans-Jürgen Rupp, stellvertretender Ortsbürgermeister der Gemeinde Schutzbach. Sie dankten Adina Ermert und ihrem Team von ganzem Herzen, bevor Gemeinderatsmitglied Henning Lapp das Mikrofon übernahm und sich als begnadeter Entertainer erwies. Mithilfe von hölzernen Puppen namens Lina, Fritz, Walter und Frieda schaffte er es, die Kinder zu begeistern. Auf Henning Lapps T-Shirt war das Wappen der Ortsgemeinde abgebildet, die Symbole hatten die hölzernen Puppen auf ihren Shirts. Natürlich zogen die hübschen Puppen anschließend in ihr neues Zuhause, die Kita ein.

Ein eigenes Lied zum Jubiläum

Zum großen Jubiläumsfest hatten die Kinder und das Team der Kita Abenteuerland eine besondere Überraschung für die Gäste vorbereitet: Sie trugen gemeinsam mit einem Teil der Eltern ein eigens für diesen Anlass von Petra Strunk gedichtetes Lied mit Unterstützung von Eva Lapp am E-Piano vor und ernteten dafür, wie auch für den entzückenden Frühlingstanz einiger Kinder, großen Applaus.

Christina Held, Vorsitzende des Elternausschusses, dankte dem Team mit emotionalen Schlussworten. Das 50-jährige Bestehen der Kita war somit nicht nur ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert pädagogischer Arbeit, sondern auch ein Ausblick in eine vielversprechende Zukunft, getragen von Gemeinschaftssinn und Engagement.