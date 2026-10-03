VG Altenkirchen-Flammersfeld Kita-Neubau Neitersen und Todesfall beschäftigen VG-Rat Annika Stock 03.10.2026, 09:00 Uhr

i Das alte Gebäude der Kita „Pusteblume“ an der Schulstraße 11 in Neitersen reicht von der Kapazität nicht mehr für die Betreuung aus, deshalb ist ein Neubau erforderlich. Annika Stock

Der VG-Rat Altenkirchen-Flammersfeld begann mit einer traurigen Nachricht – Jürgen Salowsky vom Bündnis 90/Die Grünen ist unerwartet im September verstorben. Neben dem Gedenken an ihn war das Millionenprojekt Neubau Kita Neitersen Thema im Rat.

Der Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld begann mit einer traurigen Nachricht. Wie VG-Bürgermeister Fred Jüngerich vor den offiziellen Punkten gegenüber den Gremien, Anwohnern und der Presse berichtete, ist Jürgen Salowsky vom Bündnis 90/Die Grünen unerwartet verstorben.







Artikel teilen

Artikel teilen