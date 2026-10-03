Der VG-Rat Altenkirchen-Flammersfeld begann mit einer traurigen Nachricht – Jürgen Salowsky vom Bündnis 90/Die Grünen ist unerwartet im September verstorben. Neben dem Gedenken an ihn war das Millionenprojekt Neubau Kita Neitersen Thema im Rat.
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Der Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld begann mit einer traurigen Nachricht. Wie VG-Bürgermeister Fred Jüngerich vor den offiziellen Punkten gegenüber den Gremien, Anwohnern und der Presse berichtete, ist Jürgen Salowsky vom Bündnis 90/Die Grünen unerwartet verstorben.