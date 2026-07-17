Großprojekt für gute Betreuung Kita Neitersen könnte Mitte 2029 fertiggestellt werden Annika Stock 17.07.2026, 15:00 Uhr

i Blicken voller Zuversichtlich auf das Großprojekt (von links): VG-Chef Fred Jüngerich, Ortschef Frank Bettgenhäuser und der Abteilungsleiter Soziales und Generationen der VG Sascha Koch. Annika Stock

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld treibt den Ausbau in der Schul- und Kitalandschaft weiter voran. In Neitersen soll bis Mitte 2029 ein neuer Kindergarten mit 130 Plätzen entstehen. Wir haben darüber mit den Verantwortlichen gesprochen.

Kinder sind die Zukunft. Deshalb plant die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen zeitgemäßen Neubau der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Neitersen. Denn klar ist: Die Nachfrage nach Kitaplätzen in der VG ist groß, der Platzbedarf in Neitersen im alten Kita-Gebäude an der Schulstraße 11 mit maximal 50 Betreuungsplätzen in zwei Gruppen nicht mehr ausreichend.







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