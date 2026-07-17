Großprojekt für gute Betreuung
Kita Neitersen könnte Mitte 2029 fertiggestellt werden 
Blicken voller Zuversichtlich auf das Großprojekt (von links): VG-Chef Fred Jüngerich, Ortschef Frank Bettgenhäuser und der Abte
Blicken voller Zuversichtlich auf das Großprojekt (von links): VG-Chef Fred Jüngerich, Ortschef Frank Bettgenhäuser und der Abteilungsleiter Soziales und Generationen der VG Sascha Koch.
Annika Stock

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld treibt den Ausbau in der Schul- und Kitalandschaft weiter voran. In Neitersen soll bis Mitte 2029 ein neuer Kindergarten mit 130 Plätzen entstehen. Wir haben darüber mit den Verantwortlichen gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Kinder sind die Zukunft. Deshalb plant die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen zeitgemäßen Neubau der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Neitersen. Denn klar ist: Die Nachfrage nach Kitaplätzen in der VG ist groß, der Platzbedarf in Neitersen im alten Kita-Gebäude an der Schulstraße 11 mit maximal 50 Betreuungsplätzen in zwei Gruppen nicht mehr ausreichend.
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