Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld treibt den Ausbau in der Schul- und Kitalandschaft weiter voran. In Neitersen soll bis Mitte 2029 ein neuer Kindergarten mit 130 Plätzen entstehen. Wir haben darüber mit den Verantwortlichen gesprochen.
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Kinder sind die Zukunft. Deshalb plant die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld einen zeitgemäßen Neubau der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Neitersen. Denn klar ist: Die Nachfrage nach Kitaplätzen in der VG ist groß, der Platzbedarf in Neitersen im alten Kita-Gebäude an der Schulstraße 11 mit maximal 50 Betreuungsplätzen in zwei Gruppen nicht mehr ausreichend.