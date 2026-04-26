Der Rechtsanspruch und die Nachfrage nach Kita-Plätzen haben viele Kommunen unter Zugzwang gesetzt. Apropos: Zum Stichwort Zug passt die kleine Molly, die jetzt mit ihren 20 Plätzen neu im Fahrplan der VG Wissen ist.
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Gut zwölf Jahre nach der ersten Erweiterung ist die Kindertagesstätte Lummerland in Wissen erneut gewachsen. Damals (2013) hatte das 1994 errichtete Gebäude zusätzliche Räume für die dritte und die vierte Gruppe erhalten, jetzt beherbergt die Kita sogar fünf Gruppen.