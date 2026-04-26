Tagesstätte in Wissen Kita Lummerland bietet nun Platz für 110 Kinder Elmar Hering 26.04.2026, 10:00 Uhr

i Bei der offiziellen Eröffnung (von links): Kitaleiterin Jutta Erner, Bürgermeister Berno Neuhoff und die stellvertretende Leiterin Tanja Weger. Elmar Hering

Der Rechtsanspruch und die Nachfrage nach Kita-Plätzen haben viele Kommunen unter Zugzwang gesetzt. Apropos: Zum Stichwort Zug passt die kleine Molly, die jetzt mit ihren 20 Plätzen neu im Fahrplan der VG Wissen ist.

Gut zwölf Jahre nach der ersten Erweiterung ist die Kindertagesstätte Lummerland in Wissen erneut gewachsen. Damals (2013) hatte das 1994 errichtete Gebäude zusätzliche Räume für die dritte und die vierte Gruppe erhalten, jetzt beherbergt die Kita sogar fünf Gruppen.







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