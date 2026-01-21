Verbandsgemeinde investiert Kita Löwenzahn in Katzwinkel wird saniert und erweitert Elmar Hering 21.01.2026, 16:30 Uhr

i Das Gebäude der Kita Löwenzahn in Katzwinkel stammt aus dem Jahr 1974 und ist arg sanierungsbedürftig. Elmar Hering

Neben Feuerwehr, Katastrophenschutz, Breitensport, Kultur und Verwaltung gehört vor allem der Bildungsbereich zu den großen Aufgabengebieten der Verbandsgemeinde Wissen. In diesem Jahr soll beispielsweise die Kita Löwenzahn in Katzwinkel profitieren.

Schon vor zwei Jahren hat der zuständige Ausschuss der Verbandsgemeinde Wissen die Kita Löwenzahn in Katzwinkel besucht und erkannt, wie absolut notwendig eine Sanierung ist. In diesem Jahr soll nun gehandelt werden. Das hat Bürgermeister Berno Neuhoff in seinem Jahresausblick gegenüber unserer Zeitung bekräftigt.







Artikel teilen

Artikel teilen