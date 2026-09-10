50-jähriges Jubiläum
Kita „Löwenzahn“ feiert Spiel, Spaß und Förderung
Lisa Schmidt (Netzwerkerin, von links), Kita-Leiterin Katharina Kreuz und ihre Stellvertrerin Denise Bank freuen sich sehr auf d
Lisa Schmidt (Netzwerkerin, von links), Kita-Leiterin Katharina Kreuz und ihre Stellvertrerin Denise Bank freuen sich sehr auf das Jubiläumsfest in der Kita „Löwenzahn“ in Katzwinkel am 12. September.
Annika Stock

Spiel, Spaß, Musik, Bewegung und sprachliche Förderung stehen bei der Kita „Löwenzahn“, die in Trägerschaft der VG Wissen ist, im Vordergrund. Nun feiert die Einrichtung am Samstag, 12. September, um 11 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Fest. 

Lesezeit 3 Minuten
Am Samstag, 12. September, wird ein buntes Jubiläumsfest in der Kita „Löwenzahn“ in Katzwinkel gefeiert. Die Einrichtung begeht ihr 50-jähriges Bestehen an diesem Tag ab 11 Uhr. Kinder, Eltern, Großeltern und Interessierte können sich auf ein buntes Programm in und um die Kita freuen.
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