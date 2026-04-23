Firma untersucht Schäden
Kita Gebhardshain: Ausmaß der Feuchte wird geprüft
Mittlerweile ist der Eingang der Kita in Gebhardshain von einem Zaun umgeben.
Mittlerweile ist der Eingang der Kita in Gebhardshain von einem Zaun umgeben.
Thomas Leurs

Bald sollen Mitarbeiter der Firma Polygon Deutschland die Schäden in der Kita Gebhardshain genauer untersuchen. Dann wird es mehr Klarheit darüber geben, wie schlimm der Schaden ist und wie lange das Gebäude nicht als Kita genutzt werden kann.

Lesezeit 1 Minute
Untersuchungen in der Katholischen Kita in Gebhardshain sollen zeigen, wie schlimm der Schimmelbefall und die Schäden in der Einrichtung wirklich sind. Dann wird sich zeigen, wie aufwendig die Sanierungsarbeiten werden und wie lange die Einrichtung weiterhin geschlossen bleiben muss.

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