Firma untersucht Schäden Kita Gebhardshain: Ausmaß der Feuchte wird geprüft Thomas Leurs 23.04.2026, 15:30 Uhr

i Mittlerweile ist der Eingang der Kita in Gebhardshain von einem Zaun umgeben. Thomas Leurs

Bald sollen Mitarbeiter der Firma Polygon Deutschland die Schäden in der Kita Gebhardshain genauer untersuchen. Dann wird es mehr Klarheit darüber geben, wie schlimm der Schaden ist und wie lange das Gebäude nicht als Kita genutzt werden kann.

Untersuchungen in der Katholischen Kita in Gebhardshain sollen zeigen, wie schlimm der Schimmelbefall und die Schäden in der Einrichtung wirklich sind. Dann wird sich zeigen, wie aufwendig die Sanierungsarbeiten werden und wie lange die Einrichtung weiterhin geschlossen bleiben muss.







Artikel teilen

Artikel teilen