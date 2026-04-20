Nach Wasserschaden
Kita-Containerdorf in Gebhardshain ist keine Option
Die Kindertagesstätte in Gebhardshain ist wegen eines Wasserschadens geschlossen.
Die Kindertagesstätte in Gebhardshain ist wegen eines Wasserschadens geschlossen.
Thomas Leurs

Wegen eines Wasserschadens in der Katholischen Kindertagesstätte in Gebhardshain müssen die Kinder jetzt in Betzdorf betreut werden. Eine Alternative wäre ein Containerdorf im Ort selbst gewesen. Warum der Ortsgemeinderat diesen Vorschlag ablehnt.

Lesezeit 2 Minuten
Seit rund einem Monat ist die Katholische Kindertagesstätte in Gebhardshain nun wegen eines Wasserschadens geschlossen. Die Kinder müssen jetzt mindestens für die nächsten Monate nach Betzdorf in die ehemalige Martin-Luther-Grundschule gebracht werden.

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