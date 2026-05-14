Teiloffenes Konzept kommt an
Kita Busenhausen feiert kreatives 50-jähriges Bestehen 
Kita-Leiterin Renata Eicker, Claudia Baumann (VG Fachbereich Soziales und Generationen) und die stellvertretene Kita-Leiterin Ju
Kita-Leiterin Renata Eicker, Claudia Baumann (VG Fachbereich Soziales und Generationen) und die stellvertretene Kita-Leiterin Julia Brandenburg laden zum 50-jährigen Jubiläumsfest der Kita "Haus der kleinen Freunde" nach Busenhausen ein.
Annika Stock

Kinder mitentscheiden lassen, Kreativität und Natur- und Umweltbewusstsein fördern – das liegt dem Kita-Team in Busenhausen am Herzen. Nun feiert das „Haus der kleinen Freunde“ sein 50-jähriges Jubiläum am Samstag, 30. Mai. 

Lesezeit 3 Minuten
Kreativität, Selbstständigkeit und Zusammenhalt steht bei der Kita Busenhausen „Haus der kleinen Freunde“ im Mittelpunkt. Nun feiert die Einrichtung am Samstag, 30. Mai, ab 14 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Programm.„Hier wird das teiloffene Konzept gelebt“, berichtet Kita-Leiterin Renata Eicker beim Gespräch mit unserer Zeitung.

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