Teiloffenes Konzept kommt an Kita Busenhausen feiert kreatives 50-jähriges Bestehen Annika Stock 14.05.2026, 18:30 Uhr

i Kita-Leiterin Renata Eicker, Claudia Baumann (VG Fachbereich Soziales und Generationen) und die stellvertretene Kita-Leiterin Julia Brandenburg laden zum 50-jährigen Jubiläumsfest der Kita "Haus der kleinen Freunde" nach Busenhausen ein. Annika Stock

Kinder mitentscheiden lassen, Kreativität und Natur- und Umweltbewusstsein fördern – das liegt dem Kita-Team in Busenhausen am Herzen. Nun feiert das „Haus der kleinen Freunde“ sein 50-jähriges Jubiläum am Samstag, 30. Mai.

Kreativität, Selbstständigkeit und Zusammenhalt steht bei der Kita Busenhausen „Haus der kleinen Freunde“ im Mittelpunkt. Nun feiert die Einrichtung am Samstag, 30. Mai, ab 14 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Programm.„Hier wird das teiloffene Konzept gelebt“, berichtet Kita-Leiterin Renata Eicker beim Gespräch mit unserer Zeitung.







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