Kinder mitentscheiden lassen, Kreativität und Natur- und Umweltbewusstsein fördern – das liegt dem Kita-Team in Busenhausen am Herzen. Nun feiert das „Haus der kleinen Freunde“ sein 50-jähriges Jubiläum am Samstag, 30. Mai.
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Kreativität, Selbstständigkeit und Zusammenhalt steht bei der Kita Busenhausen „Haus der kleinen Freunde“ im Mittelpunkt. Nun feiert die Einrichtung am Samstag, 30. Mai, ab 14 Uhr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Programm.„Hier wird das teiloffene Konzept gelebt“, berichtet Kita-Leiterin Renata Eicker beim Gespräch mit unserer Zeitung.