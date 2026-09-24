Zuwegung zum „Q’damm Center“ Kirchpassage soll für Passanten wieder attraktiv werden Annika Stock 24.09.2026, 16:00 Uhr

i Momentan eher noch ein unbliebsamer Durchgangsort in der Kreisstadt: Die Kirchpassage ist durch Vandalismus immer weiter verkommen. Nun soll der Durchgang noch 2026 aufgewertet werden für Passanten. Annika Stock

Die vollständige Zuwegung zum „Q’damm Center“ in der Kreisstadt Altenkirchen nimmt immer weiter Formen an. Auch die Kirchpassage – die über die Jahre zunehmend verfallen ist – soll aufgehübscht werden. Hier lesen Sie die geplanten Schritte.

Die Kirchpassage in Altenkirchen soll wieder attraktiv für Passanten werden. Deswegen werden noch in diesem Jahr Maßnahmen umgesetzt, wie Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. „Das müssen und wollen wir dieses Jahr noch angehen“, so Lindenpütz.







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