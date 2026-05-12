Studierte Musikpädagogin Kirchenmusikerin will in Friedewald und Umgebung wirken Claudia Irle-Utsch 12.05.2026, 09:30 Uhr

i Gemeinsam im Dienst für Gott und die Menschen: die Musikpädagogin und Musikerin Nan Sook Cho und ihr Ehemann, der neue Friedewalder Pfarrer Eun Pyo Lee. Eun Pyo Lee

Die universelle Sprache der Musik verkörpert kaum jemand so gut wie sie: An der Seite ihres Mannes, des neuen Pfarrers der evangelischen Kirchengemeinden Friedewald und Herdorf-Struthütten, ist Nan Sook Cho ein Gewinn für die heimische Kirchenmusik.

„Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen ...“ Kräftig ist der Gesang an diesem Sonntagnachmittag in der Martin-Luther-Kirche von Weitefeld. Gut lassen sich Strophen und Refrain dieses neueren Klassikers der Kirchenmusik singen, und das liegt auch an der Organistin, die so spielt, dass die Gemeinde sich vom Instrument geführt und getragen weiß.







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