Lokale Geschichten, überraschende Illustrationen, erstmals gebündelt: Der Heimatverein präsentiert Kirchener Weihnachtsgeschichten nun als Buch. Am Sonntag wird die Sammlung auf dem Stadtfest vorgestellt.
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Manchmal beginnt etwas ganz Besonderes mit einer kleinen Geschichte. So war es auch beim Kirchener Heimatverein, der in diesem Jahr mit den „Kirchener Weihnachtsgeschichten“ eine Sammlung regionaler Erzählungen herausgebracht hat und sie am kommenden Sonntag auf dem Stadtfest in Kirchen zum Kauf anbietet.