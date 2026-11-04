Regionale Erzählkunst
Kirchener Weihnachtsgeschichten nun als Buch erhältlich
Hubertus Hensel (von links), Hans Joachim Laubenthal und Johannes Pfeifer stellen das Buch „Kirchener Weihnachtsgeschichten" und
Hubertus Hensel (von links), Hans Joachim Laubenthal und Johannes Pfeifer stellen das Buch „Kirchener Weihnachtsgeschichten" und das neue Kirchener Heimablatt vor.
Gaby Wertebach

Lokale Geschichten, überraschende Illustrationen, erstmals gebündelt: Der Heimatverein präsentiert Kirchener Weihnachtsgeschichten nun als Buch. Am Sonntag wird die Sammlung auf dem Stadtfest vorgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal beginnt etwas ganz Besonderes mit einer kleinen Geschichte. So war es auch beim Kirchener Heimatverein, der in diesem Jahr mit den „Kirchener Weihnachtsgeschichten“ eine Sammlung regionaler Erzählungen herausgebracht hat und sie am kommenden Sonntag auf dem Stadtfest in Kirchen zum Kauf anbietet.
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