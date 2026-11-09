Heimatgefühle prägen das Fest
Kirchener Stadtfest verbindet Generationen
Auch das Diakonie-Krankenhaus Kirchen sorgte im Foyer unter anderem mit der beliebten Teddy-Sprechstunde für Unterhaltung.
Auch das Diakonie-Krankenhaus Kirchen sorgte im Foyer unter anderem mit der beliebten Teddy-Sprechstunde für Unterhaltung.
Gaby Wertebach

Kirchens Stadtfest feiert 21. Geburtstag: Live-Musik, Marktstände und Angebote füllten die Festmeile und sorgten für regen Besucherandrang. Ehrenamtliche und Vereine stellten wieder ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine.

Lesezeit 2 Minuten
„Wenn Generationen miteinander feiern, lachen und schöne Stunden verbringen, das macht unser Kirchener Stadtfest seit mehr als zwei Jahrzehnten aus“, sagte Bürgermeister Andreas Hundhausen, der am Sonntagvormittag das mittlerweile 21. Kirchener Stadtfest eröffnete und dafür sehr persönliche Worte fand: „Kirchen ist für mich weit mehr als die Stadt, deren Bürgermeister ich sein darf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren