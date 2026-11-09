Heimatgefühle prägen das Fest Kirchener Stadtfest verbindet Generationen Gaby Wertebach 09.11.2026, 18:00 Uhr

i Auch das Diakonie-Krankenhaus Kirchen sorgte im Foyer unter anderem mit der beliebten Teddy-Sprechstunde für Unterhaltung. Gaby Wertebach

Kirchens Stadtfest feiert 21. Geburtstag: Live-Musik, Marktstände und Angebote füllten die Festmeile und sorgten für regen Besucherandrang. Ehrenamtliche und Vereine stellten wieder ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine.

„Wenn Generationen miteinander feiern, lachen und schöne Stunden verbringen, das macht unser Kirchener Stadtfest seit mehr als zwei Jahrzehnten aus“, sagte Bürgermeister Andreas Hundhausen, der am Sonntagvormittag das mittlerweile 21. Kirchener Stadtfest eröffnete und dafür sehr persönliche Worte fand: „Kirchen ist für mich weit mehr als die Stadt, deren Bürgermeister ich sein darf.







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