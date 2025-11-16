Karten auf den Tisch Kirchener Klickerverein lädt wieder zum Preisskat 16.11.2025, 18:00 Uhr

i Der Vorsitzende des Kichener Klickervereins, Bernd Schneider, (rechts) und sein Stellvertreter, Ralf Schaumann, präsentieren in der Wehbacher Hüttenschenke das Skat-Turnier, das dort am 22. November stattfindet. Daniel-D. Pirker

Das Skat-Turnier des Kirchener Klickervereins ist für viele Freunde des Kartensspiels in der Region fett im Kalender markiert. Bald es wieder so weit. Der Verein hat sich die ein oder andere Neuerung einfallen lassen.

Der Kirchener Klickerverein, der sich als einer der größten Spendensammler in der Region etabliert hat, lädt alle Kartenspielfreunde zu seinem traditionellen Preisskat-Turnier ein. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung am 22. November sind ein Standbein für die karitativen Bemühungen des Vereins.







