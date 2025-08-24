Hunderte von Kitas haben sich für den Kita-Preis 2025 beworben. Die Kita St. Nikolaus in Kirchen ist nun unter den acht Besten gelandet. Was die Einrichtung so besonders macht, das haben sich zwei Expertinnen aus Berlin nun zeigen lassen.

Die Kita St. Nikolaus in Kirchen hat es weit geschafft. Unter Hunderten von Bewerbern gehört sie zu den acht Finalistinnen für den Deutschen Kita-Preis 2025. Damit hat die Kita bereits einen weiten Weg hinter sich. Am Donnerstag und Freitag sind die Expertinnen Sarah Bors und Doreen Wenig-Szymanski vom Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung in die Stadt an der Sieg gekommen, um sich ein eigenes Bild von der Einrichtung zu machen.

„Die Kita hat uns Sachen geschrieben, die uns sehr begeistert haben“, sagt Sarah Bors beim Pressegespräch in den Räumlichkeiten der Kita. Über viele Seiten hat die Kita sich vorgestellt. Ein Beispiel dafür, was Bors und Doreen besonders an der Kita angesprochen hat, ist, wie in der Einrichtung Beziehungen zwischen den Kita-Mitarbeiterinnen und den Kindern gestaltet werden. „Sie zeigen ein ernsthaftes Interesse für die Themen der Kinder. Sie nehmen das nicht nur wahr, sondern folgen den Fragen der Kinder“, sagt Bros.

Der Wackelzahn und die Neugierde der Kinder

Das macht Bros an einem Beispiel deutlich, das sie selbst in den zwei Tagen im normalen Betrieb der Kita erlebt hat. Ein Kind sei freudig in die Kita gekommen und habe erzählt, dass es einen Wackelzahn habe. „Daraus wurde dann eine Diskussion, da wurde richtig drüber philosophiert“, sagt Bros. Dass so individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird, habe die Expertin des Kita-Preises beeindruckt.

Auch das Ambiente des Hauses trägt zum Pädagogikkonzept bei. Im April 2024 wurde die Kita nach einem großen Anbau, der mehr einem Neubau glich, feierlich von Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen eingeweiht. Und schon während der Planungen für den Anbau wurde der Architekt in das Konzept, das sich die Kita-Leitung überlegt hat, mit ins Boot genommen, sodass individuell auf Wünsche eingegangen werden konnte. Und das Ergebnis überzeugt die Expertinnen aus Berlin. „Das Haus ist riesig, und es ist trotzdem sehr leise“, sagt Bors.

„Alle brennen dafür und sind mit dem Herzen dabei.“

Expertin Doreen Wenig-Szymanski über das Kita-Personal

Ein weiterer Punkt ist das Kita-Personal. „Alle brennen dafür und sind mit dem Herzen dabei“, sagt Doreen Wenig-Szymanski über den Einsatz der Pädagoginnen. Diese Leidenschaft habe man schon in der Bewerbung herauslesen können. „Sie verstecken sich nicht vor einer Herausforderung“, lobt Wenig-Szymanski das Team in Kirchen.

In den Lockdown-Zeiten der Corona-Pandemie haben die Leiterin der Kita, Andrea Braun, und ihr Team die Köpfe zusammengesteckt und sich überlegt, auf welchem pädagogischen Konzept die Erziehung der Kinder aufbauen soll. Herausgekommen ist die Reggio-Pädagogik, für das die Kita sogar offiziell zertifiziert wurde. Das Konzept selbst lasse sich nur schwer in einem Satz zusammenfassen, sagt Sarah Schneider-Polichnei, stellvertretende Leiterin der Kita. Es gehe dabei um einen Perspektivwechsel. Im Mittelpunkt stehen das Kind und seine Entwicklung, wie es die Umwelt wahrnimmt und entdeckt. „Wir feiern das, wenn das Interesse von den Kindern selbst kommt“, sagt Schneider-Polichnei. Das haben Bors und Wenig-Szymanski auch beobachtet. „Die Pädagoginnen lassen sich auf die Fragen der Kinder ein“, sagt Bors. Es sei so eine erkundende Haltung mit den Kindern.

Eltern werden mit einbezogen

Und nicht nur Kinder und Kita-Personal spielen in dem Reggio-Konzept eine Rolle. Auch die Eltern sind dort mit einbezogen. „Nach der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass es einen großen Wunsch nach Vernetzung in der Elternschaft gegeben hat“, sagt Kita-Leiterin Braun. Das ist auch schon dem Umstand geschuldet, dass beide Eltern berufstätig sind und die Großeltern auch nicht zwangsläufig um die Ecke wohnen. So gibt es in der Kita ein Elterncafé zum Austausch, und es habe etwa bereits gemeinsame Wanderungen gegeben.

Aus Gesprächen mit Kita-Personal, Eltern und den Kindern selbst werden Bors und Wenig-Szymanski jetzt einen 14-seitigen Bericht erstellen. Dieser werde einer 19-köpfigen Jury vorgelegt, bestehend aus Vertretern aus der Wissenschaft, Pädagogik und Politik. Am 27. November findet die Preisverleihung in Berlin statt.

Preisgelder für die ersten drei Plätze

Im Jahr 2025 wird der Kita-Preis das achte Mal vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung verliehen. In diesem Jahr hat es gut 560 Bewerbungen gegeben. Davon kamen 15 Kitas in eine engere Auswahl, aus der nun acht Finalisten, darunter die Kita St. Nikolaus, hervorgegangen sind. Die Preisverleihung findet am 27. November in Berlin statt. Die erstplatzierte Kita erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, 15.000 Euro gibt es für die Zweitplatzierte und 10.000 Euro für den dritten Platz. Alle anderen Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis in Höhe von 1000 Euro. lrs