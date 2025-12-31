Heimatverein Kirchen Kirchener Heimatblatt lässt Erinnerung lebendig werden Gaby Wertebach 31.12.2025, 10:00 Uhr

i Der 1. Vorsitzende des Kirchener Heimatvereins Hubertus Hensel und der 2. Vorsitzende Dr. Johannes Pfeifer stellen das neue Heimatblatt vor Gaby Wertebach

Vorstand und Helfer des Kirchener Heimatvereins haben in den zurückliegenden Monaten am 42. Kirchener Heimatblatt gearbeitet und berichten über die Erlebnisse und Erfahrungen von Zeitzeugen aus längst vergangenen Tagen berichten.

Es wieder so weit! Die 42. Ausgabe des Kirchener Heimatblatts ist ab sofort zum Preis von 4 Euro erhältlich. Viele fleißige Helfer rund um die Vorstandsmitglieder Hubertus Hensel und Johannes Pfeifer haben daran in den zurückliegenden Monaten gearbeitet und waren wie immer bemüht, Zeitzeugen zu finden, die über ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus längst vergangenen Tagen berichten.







Artikel teilen

Artikel teilen