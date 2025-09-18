Neuer Standort ist in der Nähe Kirchener Gemeinschaftspraxis zieht um und wird größer 18.09.2025, 19:00 Uhr

i Die Mediziner Tobias Böhmer (vorne links) und Niklas Becker (vorne rechts) mit ihrem Team auf der Baustelle in der neu geplanten Stätte der Kirchener Gemeinschaftspraxis. Thomas Leurs

Die Gemeinschaftspraxis in Kirchen in der Bahnhofstraße zieht um. Denn ihre alten Räumlichkeiten sind zu klein geworden. Wo die Praxis hinzieht und was dort alles geplant ist, haben uns die Ärzte im Gespräch verraten.

Seit knapp vier Jahrzehnten ist die Kirchener Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße in direkter Nähe zum ehemaligen DRK-Krankenhaus beheimatet. Doch voraussichtlich Ende kommenden Monats sollen nur wenige Hundert Meter entfernt neue Praxisräumlichkeiten in der Siegstraße bezogen werden.







