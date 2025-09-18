Die Gemeinschaftspraxis in Kirchen in der Bahnhofstraße zieht um. Denn ihre alten Räumlichkeiten sind zu klein geworden. Wo die Praxis hinzieht und was dort alles geplant ist, haben uns die Ärzte im Gespräch verraten.
Seit knapp vier Jahrzehnten ist die Kirchener Gemeinschaftspraxis in der Bahnhofstraße in direkter Nähe zum ehemaligen DRK-Krankenhaus beheimatet. Doch voraussichtlich Ende kommenden Monats sollen nur wenige Hundert Meter entfernt neue Praxisräumlichkeiten in der Siegstraße bezogen werden.