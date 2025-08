Der MGV Liederkranz Kirchen wächst, entgegen dem Trend bei Männerchören. Sechs Neuzugänge verzeichnete der Verein im vergangenen Jahr und habe damit seine Mannschaft verjüngt, wie Pressewart Jens Stötzel berichtet. Die neuen Sänger tragen ebenfalls mit dazu bei, dass das Siegauenfest des MGV in Kirchen am Samstag, 9. und Sonntag, 10. August am Sängerheim wieder an zwei Tagen gefeiert werden kann. Auch das ist, neben den neuen Mitgliedern, eine positive Nachricht für den Gesangverein und auch für Kirchen, denn das Siegauenfest hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt. Im Vorjahr hatte sich der Chor auf einen Tag beschränken müssen, weil es, wie Stötzel erläutert, an Helfern bei den Vorbereitungen gefehlt habe. „Uns ist die Manpower ausgegangen“, erklärt er. So ein Fest müsse vorbereitet werden, dabei gehe schon eine knappe Woche ins Land. „Das funktionierte nicht mehr, weil unsere Leute älter werden und auch nicht mehr bis tief in die Nacht bei der Veranstaltung Dienst tun können.“

Dieses Jahr ist es anders, freut sich der Pressewart, mitteilen zu können. „Wir haben neue Manpower“. Dank des Sängernachwuchses, der sich tatkräftig einbringt und dank weiterer freiwilliger Helfer. Wie ist es dazu gekommen? „Im vergangenen Jahr haben viele Besucher es bedauert, dass wir nur an einem Tag feiern“, erzählt Stötzel. So kam es, dass sich noch während der Veranstaltung Besucher bereit erklärten, beim nächsten Siegauenfest zu helfen. Und da diese Zusagen auch eingelöst werden, kann der MGV in diesem Jahr mit seinen Gästen aus Kirchen und Umgebung wie gewohnt an zwei Tagen feiern.

i Entgegen dem Trend hat der MGV Liederkranz Kirchen neue Sänger hinzugewonnen. Jens Stötzel. MGV Kirchen

Was in Kirchen auch gut funktioniert: Die ortsansässigen Vereine helfen sich untereinander. Der Klickerverein zapft beim Siegauenfest, im Gegenzug half der Liederkranz auf dem Kirmesfeld. Der Männergesangverein arbeitet auch mit dem Wanderverein Fahrende Gesellen zusammen und zapft auch beim Konzert des Stadtorchesters Kirchen in der Turnhalle in Wehbach. Im Gegenzug spielt die Kapelle beim Siegauenfest. Die Besucher erwartet ein buntes Programm. Nach dem Fassanstich am Samstag um 18 Uhr werden die beiden Bands „Don`t stop Sally“ und „Jo-Live“ die Festbesucher ab 20 Uhr unterhalten. Der Eintritt ist frei.

Für zünftige Biergartenatmosphäre und gute Laune zum Frühschoppen sorgt am Sonntag ab 11 Uhr das Stadtorchester mit Egerländermelodien sowie Schlagern und Stimmungshits. Derweil stehen für die kleinen Gäste eine Hüpfburg und andere Kinderbelustigungen bereit. Erwachsene können sich am „Nagelbalken“ versuchen und dort ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.

„Wir freuen uns auf schönes Wetter, zahlreiche Besucher und gemütliche Stunden beim Siegauenfest.“

Jens Stötzel, Pressewart MGV Liederkranz

Gegen Mittag haben befreundete Chöre, wie der MGV Grünebach und der MGV Kausen, ihr Kommen zugesagt, um neben dem gastgebenden Liederkranz eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens darzubieten. „Wir freuen uns auf schönes Wetter, zahlreiche Besucher und gemütliche Stunden beim Siegauenfest“, so Stötzel.

Dass auch der MGV Grünebach zum Fest kommen wird, ist kein Zufall. Seit einigen Jahren haben der MGV Liederkranz Kirchen und der MGV Grünebach eine Kooperation, weil sie, wie Stötzel erläutert, mit Andreas Risse den gleichen Chorleiter haben. „Er kam auf die Idee, das wir gleiche Stücke einstudieren und dann auch gemeinsam damit auftreten“, so der Pressewart. Wenn da bei einem Auftritt 45 Mann auf der Bühne stehen – „ist das ein sehr guter Klangkörper, weil alle Stimmen gleichmäßig besetzt sind“.

i Ehrung des verdienten Mitglieds Bernd Kipping (Mitte) auf der Jahresversammlung des MGV. Jens Stötzel. MGV Kirchen

Die Kooperation, aber auch der Zuwachs an neuen Sängern ist wichtig für die Zukunft des Männergesangvereins. „Einer hat uns gehört und machte den Anfang. Dann hat er aus seinem Freundeskreis andere mitgezogen“, berichtet Stötzel, wie der Verein zu seinem „Nachwuchs“ gekommen ist. Die Verjüngung sei „dringend notwendig“, denn die älteren Sänger hören irgendwann auf. „Das ist für Männerchöre ein echtes Problem.“

Die wöchentlichen Chorproben des MGV Liederkranz Kirchen finden dienstags, 19 Uhr, im Sängerheim statt. Interessierte sind eingeladen.