Singen für den Dom im Westen
Kirchenchor Cäcilia bereitet Auftritt im Kölner Dom vor
Der Kirchenchor "Cäcilia" der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm/Sieg freut sich schon sehr auf die Gestaltung des m
Der Kirchenchor "Cäcilia" der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm/Sieg freut sich schon sehr auf die Gestaltung des musikalischen Abendgebetes im Kölner Dom am Sonntag, 6. September. Damit das klangliche Erlebnis noch prächtiger wird, laden die Sängerinnen und Sänger alle Interessierten zum Mitwirken ein. Die Proben des "Dom-Projektchores" starten am Montag, 17. August, um 19.30 Uhr in Hamm.
Peter Stangier. Kirchenchor "Cäcilia" Hamm/Sieg

Ein großes Chorerlebnis steht bevor: Der Kirchenchor Cäcilia bereitet einen Auftritt im Kölner Dom vor – und sucht noch Sängerinnen und Sänger. Einsteiger willkommen, Proben beginnen Mitte August.

Lesezeit 2 Minuten
Nur noch wenige Wochen trennen den Kirchenchor Cäcilia der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm vom lange geplanten Auftritt im Kölner Dom. Am Sonntag, 6. September, werden die Sängerinnen und Sänger das „Musikalische Abendgebet“ in der weltberühmten Basilika gestalten (unsere Zeitung berichtete).
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren