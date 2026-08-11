Singen für den Dom im Westen Kirchenchor Cäcilia bereitet Auftritt im Kölner Dom vor Julia Hilgeroth-Buchner 11.08.2026, 17:18 Uhr

i Der Kirchenchor "Cäcilia" der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm/Sieg freut sich schon sehr auf die Gestaltung des musikalischen Abendgebetes im Kölner Dom am Sonntag, 6. September. Damit das klangliche Erlebnis noch prächtiger wird, laden die Sängerinnen und Sänger alle Interessierten zum Mitwirken ein. Die Proben des "Dom-Projektchores" starten am Montag, 17. August, um 19.30 Uhr in Hamm. Peter Stangier. Kirchenchor "Cäcilia" Hamm/Sieg

Ein großes Chorerlebnis steht bevor: Der Kirchenchor Cäcilia bereitet einen Auftritt im Kölner Dom vor – und sucht noch Sängerinnen und Sänger. Einsteiger willkommen, Proben beginnen Mitte August.

Nur noch wenige Wochen trennen den Kirchenchor Cäcilia der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm vom lange geplanten Auftritt im Kölner Dom. Am Sonntag, 6. September, werden die Sängerinnen und Sänger das „Musikalische Abendgebet“ in der weltberühmten Basilika gestalten (unsere Zeitung berichtete).







Artikel teilen

Artikel teilen