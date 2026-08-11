Ein großes Chorerlebnis steht bevor: Der Kirchenchor Cäcilia bereitet einen Auftritt im Kölner Dom vor – und sucht noch Sängerinnen und Sänger. Einsteiger willkommen, Proben beginnen Mitte August.
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Nur noch wenige Wochen trennen den Kirchenchor Cäcilia der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Hamm vom lange geplanten Auftritt im Kölner Dom. Am Sonntag, 6. September, werden die Sängerinnen und Sänger das „Musikalische Abendgebet“ in der weltberühmten Basilika gestalten (unsere Zeitung berichtete).