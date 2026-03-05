Zusammenarbeit mit Polen Kirchen strebt Städtepartnerschaft mit Gogolin an Thomas Leurs 05.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Stadt Kirchen hat schon lange Kontakt zur polnischen Stadt Gogolin in Schlesien. Nun gibt es Überlegungen, diesen durch eine Städtepartnerschaft zu festigen. Thomas Leurs

Seit Langem schon gibt es einen regen Kontakt zwischen der Stadt Kirchen und der Stadt Gogolin in Polen. Nun soll daraus mehr werden. Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen plant, eine Städtepartnerschaft zu etablieren.

Im August vergangenen Jahres hat Andreas Hundhausen, Stadtbürgermeister von Kirchen, eine Antwort aus Polen erhalten. Nach jahrelanger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kirchen und der Stadt Gogolin im östlichen Nachbarland, sei es an der Zeit, dies mit einer offiziellen Partnerschaft zu besiegeln, hatte der Stadtbürgermeister geschrieben.







