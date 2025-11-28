Verleihung in Berlin Kirchen erreicht zweiten Platz bei „Kita des Jahres“ Thomas Leurs 28.11.2025, 13:45 Uhr

i Das Team der Kita St. Nikolaus Kirchen bei der Preisverleihung in Berlin. Leiterin Andrea Braun (4. von links) nimmt ihn entgegen. Auch mit dabei: Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen (2. von rechts). DKJS/Sebastian Semmer

Die Kita St. Nikolaus in Kirchen hat den zweiten Platz des Kita-Preises 2025 gewonnen. Am Donnerstagabend wurde er an die Kita-Leitung in Berlin verliehen, die mitsamt Stadtbürgermeister extra angereist sind.

Die Kita St. Nikolaus in Kirchen hat den zweiten Platz als „Kita des Jahres 2025“ erhalten. Am Donnerstagabend wurde der Preis in Berlin von Barbara Schöneberger überreicht, die die Veranstaltung moderiert hat. Damit hat sich die Kita gegen fast 600 Bewerbungen durchgesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen