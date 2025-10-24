Debatte um Landjugendakademie Kirche will bei Verkauf in Altenkirchen genau aufpassen 24.10.2025, 14:45 Uhr

i Wer zieht in die Landjugendakademie in Altenkirchen ein? Seit Juli steht die Immobilie zum Verkauf, und es gibt erste Interessensbekundenungen. Heinz-Günter Augst

Wer erwirbt den Gebäudekomplex der Landjugendakademie in Altenkirchen? In der Kreisstadt kursieren Gerüchte, die AfD zeige Interesse an der Immobilie. Was sagt die Evangelische Kirche im Rheinland als einer der Träger dazu?

Noch legt keiner die Karten auf den Tisch, aber das Gerücht, das seit Tagen die Kreisstadt Altenkirchen aufmischt, will auch nicht verstummen. Demnach soll die AfD ein Auge auf die Landjugendakademie geworfen haben, die zum Verkauf steht. Wir haben bei der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) nachgefragt, einer der Träger der Bildungseinrichtung.







