Zwischen 2018 und 2023 wurden bundesweit 131 katholische Kirchen geschlossen. Auch das Gotteshaus in Niederhövels gehört zu dieser Gruppe. Anders als die allermeisten ist es jedoch noch nicht profaniert.

Sinkende Mitgliederzahlen und Kostengründe stellen überall in Deutschland die Bistümer vor die schwere Entscheidung, was mit nicht mehr benötigten Gotteshäusern zu geschehen hat. So auch in Niederhövels, wo die katholische Filialkirche seit Jahren leer steht. Momentan deuten sich die Profanierung des Sakralgebäudes und dessen Verkauf an.

Was die Katholische Kirche betrifft, so können nach dem kanonischen Recht Gotteshäuser, die keinem religiösen Zweck mehr dienen, umgenutzt werden. Auch der Verkauf oder – als Ultima Ratio – der Abriss sind möglich. Maßgabe ist, dass das jeweilige Gebäude einer „profanen, aber nicht unwürdigen“ Funktion zugeführt wird. Im betreffenden Bistum hat auf jeden Fall der Bischof das letzte Wort, im Fall des Erzbistums Köln also Rainer Maria Kardinal Woelki.

i Steinernes Bildnis der Heiligen Adelheid von Vilich. Elmar Hering

Das Kirchengebäude in Niederhövels hat rund 55 Jahre auf dem Buckel, der Grundstein wurde im Juni 1968 gelegt, die Einweihung erfolgte im August 1970. Das ganz im Stil der damaligen Zeit erbaute Haus liegt etwas versteckt am Ende einer Sackgasse. Schutzpatronin ist die Heilige Adelheid von Vilich, die vor rund 1000 Jahren als Äbtissin in dem heutigen Bonner Stadtteil nahe der Siegmündung wirkte – eine Statue am Waldrand erinnert an die Frau, die für ihre Mildtätigkeit verehrt wurde.

Eine Schwachstelle des Gebäudes ist die nach den Plänen des Architekten damals eingebaute Elektroheizung. Vor allem in der kalten Jahreszeit war es recht teuer, im Kircheninneren eine angenehme Betriebstemperatur herzustellen. An frostigen Tagen kam es vor, dass die Kirchgänger drinnen mit Temperaturen unter Null konfrontiert wurden, ganz zu schweigen von den Erschwernissen durch Schneematsch und Glätte auf dem Zuweg draußen.

i Von historischem Wert ist die Filialkirche keinesfalls, das belegt auch der Grundstein von 1968. Architektonisch repräsentiert das Hövelser Gotteshaus vielmehr die sakrale Bautätigkeit in den Jahren des damaligen Aufschwungs. Elmar Hering

Eine Konsequenz dieser unzureichenden Situation im Inneren der Filialkirche St. Adelheid war schon vor rund 15 Jahren der Umzug der Orgel in die Wissener Pfarrkirche Kreuzerhöhung. Nur so konnte sie den negativen Einflüssen durch Kälte und Feuchtigkeit entgehen, die bereits zu einem starken Schimmelbefall geführt hatten. Im Winter 2011/2012 folgte dann der nächste Schritt, denn wegen zu hoher Heizkosten wurde die Kirche vorübergehend geschlossen. Bei einigen Gläubigen aus Hövels sorgte das für Missmut.

Nach Auskunft des Erzbistums wurde die Niederhövelser Kirche bis vor etwa fünf Jahren ihrem Zweck entsprechend genutzt. Der Kirchenvorstand beschloss den Antrag auf Außerdienststellung Mitte September 2022. Wie Pfarrer Martin Kürten, der als Kreisdechant auch in Bistumsgremien mitwirkt, ferner ausführt, sind damals zwar Altar und Bänke in dem Gotteshaus verblieben, allerdings seien zum Beispiel Messgewänder ausgelagert worden, um sie nicht in feuchten, ungeheizten Räumen zu belassen.

„Bislang handelt es sich nur um vorbereitende Schritte.“

Pfarrer Martin Kürten zum Prozedere

Laut Pfarrer Kürten steht vor einem möglichen Verkauf zunächst die Wertermittlung. Damit beauftragt wurde der Gutachterausschuss des Kreises. Zuständig für die Vermögensverwaltung sei der Kirchenvorstand, ein Mitspracherecht in dem ganzen Prozedere, das mit intensiven Prüfungen einhergeht, liege beim örtlichen Pfarrgemeinderat. Dieser existiert momentan jedoch nur als fünfköpfiges, provisorisches Gremium. Ein erstes Treffen soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Beileibe ist die Niederhövelser Kirche kein Einzelfall. Aktuell, so war von der Pressestelle in Köln zu erfahren, gebe es bistumsweit „53 weitere Kirchen, über deren Aufgabe beziehungsweise weitere Nutzung diskutiert wird“. Im benachbarten Westerwaldkreis (Bistum Limburg) wurden zuletzt Kirchen und Kapellen in Görgeshausen, Wallmerod, Pottum, Reckenthal und Sainerholz profaniert oder gar abgerissen.

Momentan gibt es laut Kürten zwei mögliche Kaufinteressenten für die Immobilie. Allerdings sei es noch zu früh, um verlässlich etwas über den möglichen Verkauf sagen zu können. Klar dürfte jedoch sein, dass die verkehrstechnisch ungünstige Lage einer Umwidmung beispielsweise in eine Kita oder eine Seniorenbegegnungsstätte entgegensteht. Auch die vormals geäußerte Idee eines Urnen-Kolumbariums scheint vom Tisch.