Neubau in Altenkirchen Kirche im Westerwald setzt auf vielfältiges Angebot Annika Stock 26.08.2026, 18:00 Uhr

i René Schulte (von links) und Daniel Müller von der Gemeindeleitung der Kirche im Westerwald stehen vor dem alten Standort in Wölmersen an der Hauptstraße 29. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1966. Annika Stock

Der Neubau der Kirche im Westerwald am Driescheider Weg 59 in Altenkirchen zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Wir haben nun mit der Gemeindeleitung am alten Standort in Wölmersen über die Jugendarbeit und neue Formate für alle gesprochen.

Veränderung treibt die Kirche im Westerwald um. Nicht nur der geplante Neubau des „Forum im Westerwald“ am Driescheider Weg 59 in der Kreisstadt Altenkirchen ist ein Vorbote dessen, sondern auch viele neue Veranstaltungen, Projekte und Formate, die sich die Mitglieder, ehrenamtlichen Helfer und die Gemeindeleitung überlegt haben, künden von der Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um den christlichen Glauben interessierten Menschen näherzubringen.







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