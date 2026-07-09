Arbeiten am Driescheider Weg Kirche im Westerwald baut Großprojekt in Altenkirchen Annika Stock 09.07.2026, 17:00 Uhr

i Die Mitglieder der Gemeindeleitung der Kirche im Westerwald René Schulte und Daniel Müller (von links) freuen sich mit ihrer Gemeinde sehr auf den Neubau, der am Driescheder Weg in Altenkirchen entsteht. Das Gebäude soll für alle offen sein. Annika Stock

Die Kirche im Westerwald plant einen neuen Veranstaltungsort in der Kreisstadt Altenkirchen am Driescheider Weg 59. Die ersten Arbeiten auf dem Gelände laufen bereits. Angestrebt ist die Eröffnung des neuen Gemeindemittelpunkts im Dezember 2027.

Am Altenkirchener Stadtrand Richtung Helmenzen entsteht etwas Großes. Darauf deutet nicht nur das bereits planierte Areal hin, sondern davon zeugen auch Bagger und Walze sowie der Bauzaun. Hier, am Driescheider Weg 59, plant die Kirche im Westerwald, wie sich die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wölmersen (EFG Wölmersen) seit Anfang 2026 nennt, das Forum im Westerwald und die Kirche im Westerwald – ein Gebäude in einem.







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