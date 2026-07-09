Arbeiten am Driescheider Weg
Kirche im Westerwald baut Großprojekt in Altenkirchen
Die Mitglieder der Gemeindeleitung der Kirche im Westerwald René Schulte und Daniel Müller (von links) freuen sich mit ihrer Gem
Die Mitglieder der Gemeindeleitung der Kirche im Westerwald René Schulte und Daniel Müller (von links) freuen sich mit ihrer Gemeinde sehr auf den Neubau, der am Driescheder Weg in Altenkirchen entsteht. Das Gebäude soll für alle offen sein.
Annika Stock

Die Kirche im Westerwald plant einen neuen Veranstaltungsort in der Kreisstadt Altenkirchen am Driescheider Weg 59. Die ersten Arbeiten auf dem Gelände laufen bereits. Angestrebt ist die Eröffnung des neuen Gemeindemittelpunkts im Dezember 2027.

Lesezeit 2 Minuten
Am Altenkirchener Stadtrand Richtung Helmenzen entsteht etwas Großes. Darauf deutet nicht nur das bereits planierte Areal hin, sondern davon zeugen auch Bagger und Walze sowie der Bauzaun. Hier, am Driescheider Weg 59, plant die Kirche im Westerwald, wie sich die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wölmersen (EFG Wölmersen) seit Anfang 2026 nennt, das Forum im Westerwald und die Kirche im Westerwald – ein Gebäude in einem.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren