Erschütternde Erlebnisse Kinderverschickung - was damals im AK-Land geschah Markus Kratzer 24.04.2026, 18:00 Uhr

i Heute ist das Haus Felsenkeller in Altenkirchen ein soziokulturelles Zentrum. Zumindest bis in die späten 1950er-Jahre verbrachten hier Jungen und Mädchen Zeit zur Erholung - und machten dabei nicht immer positive Erfahrungen. Sonja Roos

Zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren wurden in Deutschland acht bis zwölf Millionen Kinder zu Kur- oder Erholungsaufenthalten in Heime geschickt – auch in den Westerwald. Ein Blick hinter die Kulissen befördert mitunter Erschütterndes zutage.

Die sogenannte Kinderverschickung erlebte in Deutschland in den 1950er- und 1960er-Jahren ihren Höhepunkt. Millionen von Kindern wurden in dieser Zeit zur Erholung in Heime geschickt – als „fester Bestandteil der bundesdeutschen Sozial- und Gesundheitsgeschichte“, wie es Louisa Stockschläder bei einem Vortrag im Landeshauptarchiv in Koblenz erläutert.







Artikel teilen

Artikel teilen