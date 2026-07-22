Westerwälder erinnert sich
Kinderverschickung gab es auch im Osten
Auf der Karte zeigt Helmut Schimkat, von wo seine Reise als Fünfjähriger in den Thüringer Wald losging.
Auf der Karte zeigt Helmut Schimkat, von wo seine Reise als Fünfjähriger in den Thüringer Wald losging.
Markus Kratzer

Gab es nur in der alten Bundesrepublik Kinderverschickungen? Mitnichten. Auch in der ehemaligen DDR wurden bereits in den 1950er-Jahren Mädchen und Jungen zum Aufpäppeln in Erholungsheime geschickt. Ein Wahl-Westerwälder erinnert sich.

Lesezeit 3 Minuten
„Blitzkur“ nennt Helmut Schimkat heute mit einem Schmunzeln das, was er als Fünfjähriger in der ehemaligen DDR erlebt hat. Der 79-Jährige aus dem Prachter Ortsteil Wickhausen kann sich noch gut an sein Erlebnis als Verschickungskind erinnern, das – um es vorwegzunehmen – nur wenige Stunden dauern sollte.
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