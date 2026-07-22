Gab es nur in der alten Bundesrepublik Kinderverschickungen? Mitnichten. Auch in der ehemaligen DDR wurden bereits in den 1950er-Jahren Mädchen und Jungen zum Aufpäppeln in Erholungsheime geschickt. Ein Wahl-Westerwälder erinnert sich.
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„Blitzkur“ nennt Helmut Schimkat heute mit einem Schmunzeln das, was er als Fünfjähriger in der ehemaligen DDR erlebt hat. Der 79-Jährige aus dem Prachter Ortsteil Wickhausen kann sich noch gut an sein Erlebnis als Verschickungskind erinnern, das – um es vorwegzunehmen – nur wenige Stunden dauern sollte.