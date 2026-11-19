Für Vorstand und Projekte Kinderschutzbund Altenkirchen sucht händeringend Helfer Annika Stock 19.11.2026, 16:30 Uhr

i Würden sich über weitere ehrenamtliche Verstärkung beim Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen freuen (von links) die erste Vorsitzende Beate Saddeler-Hassel, Rosi Stöver (Beisitzerin und Helferin im Laden) und Beisitzerin Petra Schmidt. Annika Stock

Der Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen hat aktuell 60 ehrenamtliche Helfer und sucht dringend Verstärkung für verschiedene Projekte. Auch das Thema Vorstandswechsel schwebt über dem Verein. Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.

Wer mag sich sozial und ehrenamtlich beim Kinderschutzbund Kreisverband Altenkirchen engagieren? Der Verein, der 2026 sein 40-jähriges Bestehen feierte, ist auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Helfern, die den Verein unterstützen möchten. Die möglichen Aufgabenbereiche sind vielfältig und es werde geschaut, wo die Vorlieben und Stärken bei den Interessierten liegen, wie die erste Vorsitzende Beate Saddeler-Hassel im Gespräch mit unserer ...







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