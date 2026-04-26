Ortsverband 1986 gegründet Kinderschutzbund Altenkirchen: Optimismus im Herzen Sonja Roos 26.04.2026, 17:00 Uhr

i Die beiden langjährigen Vorsitzenden des Kinderschutzbundes in Altenkirchen, Beate Saddler-Hassel und Sabine Bastke, konnten zum 40. Geburtstag des Ortsverbands den Vizepräsidenten des Kinderschutzbundes, Joachim Türk, begrüßen. Sonja Roos

Seit 40 Jahren gibt es den Kinderschutzbund in Altenkirchen, der aus dem Leben in der Kreisstadt mit seinen vielen Angeboten gar nicht mehr wegzudenken wäre. Der Geburtstag wurde jetzt gebührlich in den Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße gefeiert.

Seit 40 Jahren schon gibt es den Kinderschutzbund in Altenkirchen. Ein Grund zum Anstoßen, weshalb die beiden langjährigen Vorsitzenden Beate Saddler-Hassel und Sabine Bastke in die Räumlichkeiten in der Wilhelmstraße 33 zu einer kleinen Feier geladen hatten – und die Gäste kamen in Scharen.







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