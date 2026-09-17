Fragen ans Erzbistum Köln
Kinderporno-Urteil: Welche Folgen drohen dem Priester?
Ein auch für eine Gemeinde im Kreis Altenkirchen zuständiger Priester ist wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischen
Ein auch für eine Gemeinde im Kreis Altenkirchen zuständiger Priester ist wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischen Medien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. (Symbolfoto)
Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Er besaß fast 30.000 Dateien mit Kinder- und Jugendpornografie und wurde dafür zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Doch welche Folgen drohen dem früheren Pfarrer, der auch für einen Teil des AK-Lands zuständig war, im Dienst- und Kirchenrecht? 

Lesezeit 2 Minuten
Weil bei ihm fast 30.000 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten gefunden wurden, hat das Amtsgericht Waldbröl einen früheren leitenden Pfarrer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Während Richter Andreas Dubberke in seiner Urteilsbegründung klarstellte, bei der Strafzumessung habe die Tätigkeit als Pfarrer keine Rolle spielen dürfen, fallen Reaktionen in sozialen Medien eindeutig aus: ...
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